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18:42, 25 января 2023Россия

Путин оценил идею создания системы навигации по МГУ

Владимир Путин оценил вклад мэра Москвы Собянина в создание кластера «Ломоносов»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать систему навигации по всей территории Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства назвал эту задумку замечательной. На встрече со студентами в МГУ он отметил, что «идея того, чтобы школьники старших классов были ближе к высшей школе, чрезвычайно важна, потому что дает возможность ребятам своевременно сориентироваться в огромном мире предложений и возможного развития своих способностей».

Президент также заявил, что в осуществлении планов может помочь мэр Москвы Сергей Собянин, который очень многое сделал для того, чтобы проект развития университета состоялся.

«Здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две — новые. Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, где ваши интересы, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться», — добавил Путин.

Президент посетил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова в День российского студенчества, 25 января. В ходе встречи он поддержал идею привлекать студенческие строительные отряды к восстановлению новых российских регионов, а также назвал цели специальной военной операции России на Украине.

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Варвара Кошечкина
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