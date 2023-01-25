В российском регионе рецидивист зарезал двоих друзей и попал под следствие

В Приморье будут судить рецидивиста, зарезавшего двух друзей во время ссоры в квартире

В Находке суд рассмотрит дело 41-летнего местного жителя, зарезавшего мужчину и женщину. Об этом в среду, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

По данным ведомства, в феврале 2022 года фигурант пришел в гости к друзьям в квартиру на Заводской улице. Там они выпивали, но обвиняемый поссорился с хозяином дома, достал нож и ударил несколько раз по лицу и телу потерпевшего, нанеся смертельные ранения. Затем он убил и вторую жертву.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что рецидивист до этого уже был судим за убийство.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области арестован зарубивший во Всеволожске соседа россиянин.