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09:25, 25 января 2023Силовые структуры

В российском регионе рецидивист зарезал двоих друзей и попал под следствие

В Приморье будут судить рецидивиста, зарезавшего двух друзей во время ссоры в квартире

Фото: СУ СК России по Приморскому Краю

В Находке суд рассмотрит дело 41-летнего местного жителя, зарезавшего мужчину и женщину. Об этом в среду, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю.

По данным ведомства, в феврале 2022 года фигурант пришел в гости к друзьям в квартиру на Заводской улице. Там они выпивали, но обвиняемый поссорился с хозяином дома, достал нож и ударил несколько раз по лицу и телу потерпевшего, нанеся смертельные ранения. Затем он убил и вторую жертву.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что рецидивист до этого уже был судим за убийство.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области арестован зарубивший во Всеволожске соседа россиянин.

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Екатерина Власова
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