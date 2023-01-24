Россиянина арестовали за зарубленного топором в бане соседа

В Ленинградской области арестован зарубивший во Всеволожске соседа россиянин

В Ленинградской области суд арестовал россиянина, подозреваемого в жестоком убийстве соседа. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, на время следствия подозреваемый был отправлен в СИЗО. 21 января в городе Всеволожск 55-летний мужчина зарубил своего соседа топором, а затем разложил части тела по пакетам. После он спрятал останки под ковром в бане. Уголовное дело возбудили после обращения в полицию родственницы подозреваемого.

53-летняя хозяйка постройки рассказала, что после смерти ее матери в бане остался жить муж покойной, Аркадий. Накануне Юлия хотела забрать из бани свои вещи, но Аркадий ее не пустил.

Позже общие знакомые признались женщине, что Аркадий рассказывал о том, как убил человека, расчленил его и спрятал труп в бане. Полицейские, прибывшие после заявления на место происшествия, обнаружили в бане части трупа мужчины в пакетах, прикрытых бежевым ковром.