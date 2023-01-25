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18:59, 25 января 2023Из жизни

В Рязани тигрица по кличке Матильда сбежала из дома и напала на человека

В рязанском микрорайоне Дягилево тигрица Матильда напала на местного жителя

Фото: Ondrej Prosicky / Shutterstock

В Рязани вырвавшаяся на свободу тигрица напала на местного жителя. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Дикое животное по кличке Матильда сбежало из дома в рязанском микрорайоне Дягилево вечером 25 января. По данным пресс-службы министерства здравоохранения Рязанской области, в результате нападения тигрицы пострадал один человек. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники Службы по контролю за безнадзорными животными и усыпили тигрицу при помощи дротиков со снотворным. «Сотрудники полиции оперативно выехали на место, обеспечили оцепление территории и безопасность граждан. Нападения на прохожих не допущено. Дождались специальную службу по отлову животных, которая усыпила тигра снотворным», — сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

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Известно, что владельцы одного из частных домов в районе микрорайона Дягилево держат тигрицу по кличке Матильда около трех с половиной лет. Дикая кошка живет вне клетки в жилых помещениях вместе с хозяевами.

Ранее сообщалось, что в ЮАР сбежавший от частного владельца тигр загрыз собаку и напал на местного жителя. Животное вырвалось из вольера в городе Йоханнесбург.

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Никита Савин
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