Легкоатлет дал совет по выбору экипировки для зимних пробежек

Легкоатлет заявил, что для зимних пробежек подойдет спортивная обувь с протектором подошвы

Мастер спорта по легкой атлетике Максим Бабенко-Кудрявцев в комментарии «Ленте.ру» дал совет по выбору экипировки для зимних пробежек.

«Понадобятся термобелье, влагоотводящие вещи, специальные легкие, но теплые головные уборы. Обувь для бега зимой отличается более плотными материалами, более высокой платформой и протектором подошвы», — рассказал спортсмен. Он добавил, что для занятий подойдут теплые вещи, которые не сковывают движения.

Также Бабенко-Кудрявцев порассуждал о необходимости проводить разминку перед бегом зимой. По его словам, нужно выполнить комплекс разогревающих упражнений, так как это снижает риск травмы.

Ранее тренер и спортивный физиолог в беседе с «Лентой.ру» раскрыл правила безопасного зимнего бега. По его словам, нужно помнить, что нагрузки должны быть адекватными, регулярными и увеличиваться плавно. «Морозный климат не является естественной средой для человека. Необходимо время на адаптацию к сниженной температуре — как с точки зрения терморегуляции, так и для эффективности легочного газообмена», — рассказал тренер.