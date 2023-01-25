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09:03, 25 января 2023Спорт

Тренер раскрыл правила безопасного бега зимой

Тренер заявил, что для бега зимой организм должен адаптироваться к низким температурам

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тренер и спортивный физиолог Никита Скрипник в беседе с «Лентой.ру» раскрыл правила безопасного бега зимой.

По его словам, нужно помнить, что нагрузки должны быть адекватными, регулярными и увеличиваться плавно. «Морозный климат не является естественной средой для человека. Необходимо время на адаптацию к сниженной температуре — как с точки зрения терморегуляции, так и для эффективности легочного газообмена», — рассказал тренер.

Скрипник посоветовал также не требовать от себя высоких результатов сразу. «Зимой нагрузка на ключевые физиологические функции выше, а основные спортивные показатели оказываются снижены в сравнении с теми, что человек демонстрировал летом», — заметил он.

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Он добавил, что бег зимой — это занятие повышенной травмоопасности, поскольку в условиях холода увеличивается нагрузка на опорно-двигательный аппарат и кардио-респираторную систему. Нужно относиться внимательно к подготовке к забегу, не забывать о разминке и консультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.

Также спортивный физиолог заметил, что тем, кто не занимается спортом, лучше не начинать с зимних пробежек. «Новичкам в беге лучше отдать предпочтение более комфортному климату: весне или осени. Идеальным решением будет начало тренировок под контролем специалиста», — заключил Скрипник.

Ранее врач-педиатр назвала лучшие виды спорта для детей, которые часто болеют. «Хорошим выбором будут занятия лыжами, биатлоном, фигурным катанием и хоккеем», — рассказала специалист.

Андрей Стрельцов
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