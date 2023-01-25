На работников херсонского МВД завели дело на Украине

Уголовное дело в отношении пяти херсонских работников МВД завели на Украине

Уголовное дело в отношении пяти работников МВД в Херсонской области завели на Украине. Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, их подозревают в том, что они согласились работать в российских правоохранительных органах после присоединения региона к России.

О подозрении в «коллаборационной деятельности» сообщено Сергею Бузукину (начальник «Голопристанского отдела полиции») и его заместителю Виктору Целорунгову. Помимо этого, как утверждается, подобные подозрения высказаны в адрес начальника отдела уголовного розыска Максима Воронова, работника этого же отдела Николая Колесниченко и начальника еще одного отдела Артура Норченко.

По данной статье, наказание составляет от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

В сообщении также говорится, что все подозреваемые — местные жители, которые с начала спецоперации на Украине поддерживали армию России. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого коллаборанта к ответственности за действия против Украины», — заключила СБУ.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами.