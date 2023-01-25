Раскрыты планы США по сдерживанию России после окончания конфликта на Украине

WP: Байден уже строит планы по сдерживанию России после окончания конфликта на Украине

Администрация президента США Джо Байдена уже начинает думать о том, как будет устроена внешняя политика страны после окончания украинского конфликта. Ее частью будет сдерживание России и обеспечение долгосрочного мира на Украине, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и неназванных чиновников.

Блинкен подчеркнул, что США не хотят напрямую участвовать в боевых действиях или начинать конфликт с Россией. Пока Вашингтон хочет сделать так, чтобы Москва не смогла «отдохнуть и перегруппироваться» для новых наступательных действий, раскрываются в материале планы страны.

Стратегия сдерживания, предложенная Блинкеном, также предполагает обеспечение усиленной обороны Украины. «Важность маневренного оружия заключается не только в том, чтобы дать Украине силы сейчас, чтобы она смогла вернуть себе территории, но и в том, чтобы сдерживать будущие атаки России», — пояснил сотрудник Госдепартамента, знакомый с планами Блинкена.

Кроме того, в Госдепартаменте, Пентагоне и Совете нацбезопасности обсуждают вопросы вокруг Крыма: там отмечают, что его взятие украинскими силами может быть невозможно, а сама идея захвата острова нереалистична. В Киеве пока обсуждают возможность обеспечить статус демилитаризованного Крыма.

Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил, что США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. Сама администрация при этом на такие шаги пока не идет.