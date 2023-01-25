В ЛНР заявили о наличии у Запада «скамейки запасных» для украинских чиновников

Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: у Запада есть «скамейка запасных» для украинских чиновников

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в разговоре с ТАСС прокомментировал массовые увольнения чиновников на Украине, отметив, что проблем с их заменой не будет, поскольку у западных некоммерческих организаций (НКО) на этот случай давно готова «скамейка запасных» кадров для Киева.

«У них достаточная скамейка запасных. Над этим работали сотни западных НКО, отбирая и обучая лидеров», — заявил он.

По его словам, еще в середине 90-х на Украине появилась система подбора и подготовки кадров, подразумевающая обучение будущих деятелей исполнительной власти и гражданского общества в зарубежных структурах. Мирошник пояснил, что по этой причине почти у каждого украинского чиновника есть связи за границей, что позволяет им продвигаться по служебной лестнице.

Ранее стало известно, что российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к организации терактов в Херсонской области. Как уточнили правоохранительные органы, для обналичивания денег они использовали банковские карты и счета, физические владельцы которых находились на территории стран Европейского союза (ЕС) и Прибалтики.