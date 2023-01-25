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00:21, 26 января 2023Россия

Слуцкий заявил о неспособности танков Abrams помочь Зеленскому вернуть Крым

Слуцкий: американский танковый батальон не поможет Зеленскому повлиять на ход спецоперации
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американский танковый батальон не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Крым или повлиять на ход спецоперации. Об этом он сообщил РИА Новости.

Политик пообещал жесткий ответ на любые попытки захватить полуостров. Также, считает он, наступление российской армии не способно остановить поставки вооружений Киеву со стороны Запада. Слуцкий подчеркнул, что американские или немецкие танки являются законными целями для российских военных.

По его словам, поставки техники служат способом давления. «Запад, по сути, ведет военное противостояние в отношении России на украинском плацдарме и руками марионеточного киевского режима», — отметил Слуцкий.

Ранее власти США приняли решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Помимо этого, Вашингтон также предоставит Киеву запчасти и оборудование для танков.

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Варвара Кузьмина
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