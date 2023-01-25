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21:44, 25 января 2023Мир

Словакия поставила условие для передачи танков Украине

Словакия заявила о готовности предоставить танки Т-72 Киеву в случае «адекватной замены»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Ковал-Какашчикова назвала условие для передачи танков Украине. Ее слова передает ТАСС.

По словам Ковал-Какашчиковой, Словакия готова предоставить танки Т-72 Киеву в случае «адекватной замены». «Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники», — отметила она. Пресс-секретарь подчеркнула, что на данный момент переговоры о выделении танков Украине не ведутся.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Братислава готова передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29. Он добавил, что словацкая сторона «с удовольствием обеспечит обучение украинских пилотов». До этого о передаче самолетов говорил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

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Марина Совина
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