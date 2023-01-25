В ДНР рассказали о полученных после взятия Соледара возможностях

Пушилин заявил, что взятие Соледара позволило контролировать места нанесения ударов Киева

Вооруженные силы России получили новые возможности после взятия Соледара, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

«Безусловно, освобождение Соледара сыграло ключевую роль [в продвижении в Артемовске]. Это то направление, которое позволило сейчас уже перекрывать и пути снабжения противника», — сказал он.

По словам Пушилина, теперь российская армия может в какой-то части брать под оперативный контроль места, с которых Киев наносил серьезные ответные удары.

Ранее врио главы ДНР пообещал восстановить предприятие «Артемсоль» в Соледаре. При этом он посчитал, что вместо разрушенных домов в городе лучше построить новые.