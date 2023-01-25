Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:13, 25 января 2023Экономика

Совфед одобрил внеплановое повышение акцизов на сигареты и папиросы

Совфед принял закон о повышении акцизов на сигареты и папиросы на 2% с 1 марта 2023 года

Фото: Shutterstock

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому с 1 марта 2023 года акциз на сигареты и папиросы в России вырастет на два процента, а акциз на жидкость и табак для вейпов — на 11 процентов. Вместе с тем акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака будет отменен. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Будущее повышение будет внеплановым, последний раз акциз поднимали 1 января текущего года. Правительство внесло поправки в Налоговый кодекс 16 января, а 18 января Госдума приняла закон в третьем чтении.

Нынешние поправки предполагают, что ставка акциза на сигареты и папиросы с начала весны вырастет до 2 603 рубля за тысячу штук, плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 рублей за тысячу штук. Также в 2023 году еще раз поднимут ставку акциза на жидкость и табак для электронных сигарет — до 20 рублей за миллилитр и 8 669 рублей за килограмм соответственно. Рост ставки продолжится в 2024 и 2025 годах.

Более жесткое регулирование производства и оборота в табачной отрасли позволит увеличить общий объем поступлений от табачных акцизов в бюджет почти до 751 миллиарда рублей. Речь идет о дополнительной статье дохода в проекте федерального бюджета России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов — «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию». Такая мера может принести дополнительные доходы федеральному бюджету в размере 100 миллиардов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Медведев предрек скорую потерю Украиной выхода к морю
Исторический центр Одессы стал всемирным наследием
Россиянин связал младшему брату руки и ноги и оставил его умирать в тундре
Российские студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку в VK
В США рассказали о возможной ядерной войне Индии и Пакистана
Гинеколог объяснила вред похудения для беременности
Отели в популярном регионе Азии перестанут выдавать туристам мини-шампуни и мыло
На Украине усилят охрану Ровенской АЭС
Медведев сравнил просьбы Украины об оружии с расстройством пищевого поведения
Лолита пожалела о купленных в Москве квартирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.