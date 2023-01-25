Предложен способ легко избавить фляжки и кружки от чайных пятен

The Sun: избавить кружку от чайных пятен можно с помощью порошка для посудомоек

Легкий способ избавить от чайных пятен кружки и фляжки предложили поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность как фанатка уборки и домоводства миссис Хинч. Об этом пишет издание The Sun.

Одна из поклонниц Хинч пожаловалась в соцсети, что пробовала отчищать пятна с помощью щетки и соды, но это было трудно. В ответ ей рекомендовали обратить внимание на порошок для посудомоек.

«Я использую порошок для посудомоечной машины, замачиваю кружки в горячей воде с порошком на ночь. С фляжкой тоже должно сработать», — рассказала другая подписчица.

Кроме того, в комментариях посоветовали использовать мягкий раствор хлорки, в котором кружку также можно замочить на ночь.

Ранее фанаты Хинчклифф предложили необычный способ избавиться от черной плесени на подоконнике. По их словам, это можно сделать с помощью тарелок с солью.