Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:31, 25 января 2023Забота о себе

Предложен способ легко избавить фляжки и кружки от чайных пятен

The Sun: избавить кружку от чайных пятен можно с помощью порошка для посудомоек

Фото: Shutterstock

Легкий способ избавить от чайных пятен кружки и фляжки предложили поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность как фанатка уборки и домоводства миссис Хинч. Об этом пишет издание The Sun.

Одна из поклонниц Хинч пожаловалась в соцсети, что пробовала отчищать пятна с помощью щетки и соды, но это было трудно. В ответ ей рекомендовали обратить внимание на порошок для посудомоек.

«Я использую порошок для посудомоечной машины, замачиваю кружки в горячей воде с порошком на ночь. С фляжкой тоже должно сработать», — рассказала другая подписчица.

Материалы по теме:
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022

Кроме того, в комментариях посоветовали использовать мягкий раствор хлорки, в котором кружку также можно замочить на ночь.

Ранее фанаты Хинчклифф предложили необычный способ избавиться от черной плесени на подоконнике. По их словам, это можно сделать с помощью тарелок с солью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области и Крыму прокомментировали появление Зеленского на ТВ
Собака застрелила человека из винтовки
Предложен способ легко избавить фляжки и кружки от чайных пятен
Зеленский узнал о поставках танков для Украины от журналистки
Лукашенко прилетел в Арабские Эмираты
Украинец Зинченко стал самым побеждающим футболистом в истории АПЛ
Иностранцы разогнали до рекорда рынок жилья в одной стране
В Турции объяснили разницу между европейскими и российскими туристами
В Германии заявили об ожидаемом росте экономики
В российском регионе осудят владельца наркомагазина и семерых его сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.