В Турции сочли невыгодным выход из НАТО

Политолог Хасан Унал заявил, что Турции невыгоден выход из НАТО

Турции невыгоден выход из НАТО, поэтому к подобным призывам турецких политиков следует относиться со скепсисом. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

По его словам, Анкара, будучи полноправным членом НАТО и обладая правом вето, скорее предпочтет остаться в составе альянса, чтобы отстаивать собственные национальные интересы. «Если она уйдет, греческий Кипр присоединится, и положение Турции на Кипре может стать затруднительным», — счел турецкий политолог. Унал отметил, что между Турцией и ее западными партнерами действительно накопилось немало противоречий, в особенности в связи с поддержкой Соединенными Штатами Рабочей партии Курдистана и сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD), которых в Турции считают террористическими организациями, и попыткой Вашингтона создать независимый Курдистан на Ближнем Востоке. Сложности создает и кипрский вопрос.

Однако поспешный выход Турции из НАТО вряд ли поспособствует решению хотя бы одного из этих вопросов, подчеркнул турецкий политолог. «Оставаясь в альянсе, Анкара скорее добьется уступок от США и других членов НАТО. Но ее членство в НАТО не означает, что Анкара должна постоянно следовать курсу Запада», — заявил Унал. По его словам, Турция даже в годы холодной войны проводила независимую политику, исходя из собственных национальных интересов, и продолжит это делать сейчас, когда мир движется в сторону многополярности.

Ранее зампреда турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что Турция якобы может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) подобные планы опровергли.

Кипр поделили на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате государственного переворота к власти на острове пришло военное правительство, поддерживаемое Грецией. Однако Турция вторглась на Кипр и заняла северную часть островной суши. В 1975 году Турецкая Республика Северного Кипра объявила о своей независимости.