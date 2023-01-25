Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:18, 25 января 2023Из жизни

Мальчик уснул в грузовом контейнере и уехал на 1600 километров

Мальчик из Бангладеш играл в прятки, залез в грузовой контейнер и уехал в Малайзию

Кадр: @al_zach90

Ребенок из города Читтагонг, Бангладеш, играл в прятки, забрался в грузовой контейнер и случайно уехал в другую страну. Об этом сообщает The Online Citizen.

Пока мальчик по имени Фахим прятался, контейнер заперли. Он не смог выбраться самостоятельно и уснул. Тем временем контейнер погрузили на борт судна MV Integra, отправляющееся в Малайзию. Спустя пять дней он прибыл в малайзийский город Кланг, преодолев более 1600 километров.

17 января изможденного, растерянного и напуганного мальчика нашли в контейнере. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу для медицинского обследования.

Материалы по теме:
У каждого дела запах особый Daily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
У каждого дела запах особыйDaily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
21 февраля 2017
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Министр внутренних дел Малайзии Сайфуддин Насутион Исмаил заявил, что нет никаких доказательств причастности к произошедшему синдикатов, занимающихся торговлей людьми. Он отметил, что ребенок отправлен домой с соблюдением законных процедур.

Ранее сообщалось, что поезд МоскваКалининград случайно увез в Россию двух сотрудников таможни Кибартайского железнодорожного поста Литвы, пока те занимались проверкой почтового вагона. Таможенники досматривали почтовый вагон, когда состав неожиданно тронулся с места и продолжил свой путь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на заявления Киева об ударах по Москве и Петербургу
Названы даты открытия магазинов Zara под новым названием в Москве
Купленное в сети бикини бренда Ким Кардашьян размером с чипсы удивило блогершу
Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами фракций Госдумы
В пяти регионах Украины уволили глав областных прокуратур
Главу департамента госзакупок Минобороны Украины уволили после скандала
Мальчик уснул в грузовом контейнере и уехал на 1600 километров
Польша захотела сломить Германию по теме репараций после поставок Leopard
Охранник в минус 37 отказался пустить в детсад пришедшего до открытия ребенка
В НАТО назвали способ прекратить конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.