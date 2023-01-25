Мальчик уснул в грузовом контейнере и уехал на 1600 километров

Мальчик из Бангладеш играл в прятки, залез в грузовой контейнер и уехал в Малайзию

Ребенок из города Читтагонг, Бангладеш, играл в прятки, забрался в грузовой контейнер и случайно уехал в другую страну. Об этом сообщает The Online Citizen.

Пока мальчик по имени Фахим прятался, контейнер заперли. Он не смог выбраться самостоятельно и уснул. Тем временем контейнер погрузили на борт судна MV Integra, отправляющееся в Малайзию. Спустя пять дней он прибыл в малайзийский город Кланг, преодолев более 1600 километров.

17 января изможденного, растерянного и напуганного мальчика нашли в контейнере. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу для медицинского обследования.

Министр внутренних дел Малайзии Сайфуддин Насутион Исмаил заявил, что нет никаких доказательств причастности к произошедшему синдикатов, занимающихся торговлей людьми. Он отметил, что ребенок отправлен домой с соблюдением законных процедур.

Ранее сообщалось, что поезд Москва — Калининград случайно увез в Россию двух сотрудников таможни Кибартайского железнодорожного поста Литвы, пока те занимались проверкой почтового вагона. Таможенники досматривали почтовый вагон, когда состав неожиданно тронулся с места и продолжил свой путь.