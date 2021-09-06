Литовские таможенники случайно уехали в Россию во время проверки поезда

Двух литовских таможенников по ошибке доставили в Калининград во время проверки поезда

Поезд Москва — Калининград случайно увез в Россию двух сотрудников таможни Кибартайского железнодорожного поста Литвы, пока они занимались проверкой почтового вагона. Об этом пишет «Sputnik Литва» со ссылкой на Таможенную службу республики.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 сентября. Таможенники досматривали почтовый вагон, когда состав неожиданно тронулся с места и продолжил свой путь. Предположительно, поезд уехал без разрешения представителей службы.

Отмечается, что ведомство было вынуждены обратиться к министерству иностранных дел страны для урегулирования эксцесса. Дипломаты оперативно связались с российскими коллегами, и 5 сентября таможенников доставили на родину. По итогам случившегося было начато расследование. Его результаты обещают представить общественности в ближайшее время.

Ранее стало известно, что британский таксист увез спящего пассажира на другой конец страны и выставил ему счет на 1453 фунта стерлингов (117 тысяч рублей). «Я проснулся в Мидлендсе! При этом таксист ни слова мне не сказал. Мы ехали пять с половиной часов по удвоенному тарифу», — посетовал пострадавший. После инцидента он рассказал свою историю в соцсетях и посоветовал пользователям не садиться в такси в состоянии сильного опьянения.