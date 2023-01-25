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21:27, 25 января 2023Мир

Байден отказался считать переданные Украине танки угрозой для России

Байден заявил, что военная помощь Запада Украине не представляет угрозы для России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Действия Запада по оказанию военной помощи Украине не представляют угроз для России. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

По его словам, объявление о передаче Киеву пакета помощи, в который войдут 31 танк Abrams, основано на приверженности стран во главе с США помогать Украине защищать ее суверенитет и территориальную целостность. «Это не угроза наступления на Россию», — сказал он.

Ранее Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько нужно». «Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно», — подчеркнул американский лидер.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину основные боевые танки Армии США M1 Abrams, а также запасные части и боеприпасы к ним. Кроме того, Вашингтон организует обучение украинских экипажей.

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Марина Совина
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