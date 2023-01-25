Байден отказался считать переданные Украине танки угрозой для России

Байден заявил, что военная помощь Запада Украине не представляет угрозы для России

Действия Запада по оказанию военной помощи Украине не представляют угроз для России. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

По его словам, объявление о передаче Киеву пакета помощи, в который войдут 31 танк Abrams, основано на приверженности стран во главе с США помогать Украине защищать ее суверенитет и территориальную целостность. «Это не угроза наступления на Россию», — сказал он.

Ранее Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько нужно». «Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно», — подчеркнул американский лидер.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину основные боевые танки Армии США M1 Abrams, а также запасные части и боеприпасы к ним. Кроме того, Вашингтон организует обучение украинских экипажей.