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23:18, 25 января 2023Мир

В Белом доме ушли от ответа на вопрос о поставках Украине истребителей

Представитель Белого дома Кирби не стал отвечать на вопрос о поставках истребителей Киеву

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Rоординатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ушел от ответа на вопрос о возможности поставок Киеву истребителей четвертого поколения. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби заявил, что США ведут постоянные обсуждения с украинской стороной о вооружениях, по мере изменения условий договоренности меняются. Конкретно об истребителях, о которых его спросили, политик говорить не стал.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал у НАТО истребители и подводные лодки. Он заявил, что Запад имеет все возможности, чтобы дать Киеву современное вооружение без потерь для собственной безопасности.

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Екатерина Подвигина
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