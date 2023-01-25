В Белом доме ушли от ответа на вопрос о поставках Украине истребителей

Представитель Белого дома Кирби не стал отвечать на вопрос о поставках истребителей Киеву

Rоординатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ушел от ответа на вопрос о возможности поставок Киеву истребителей четвертого поколения. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби заявил, что США ведут постоянные обсуждения с украинской стороной о вооружениях, по мере изменения условий договоренности меняются. Конкретно об истребителях, о которых его спросили, политик говорить не стал.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал у НАТО истребители и подводные лодки. Он заявил, что Запад имеет все возможности, чтобы дать Киеву современное вооружение без потерь для собственной безопасности.