В Казахстане запланировали временно запретить вывоз нефтепродуктов

Власти Казахстана запланировали запретить вывоз нефтепродуктов на четыре месяца

Казахстан может запретить вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов из республики на любом виде транспорта — ограничения продлятся четыре месяца. О планах властей государства сообщает ТАСС со ссылкой на проект совместного приказа министерства энергетики.

Запрет распространится на вывоз всеми видами транспорта. Однако мера не коснется горючего в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ и ряда других категорий топлива. Публичное обсуждение проекта продлится до 31 января.

Ранее власти республики продлили действующий с июля 2022 года запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом еще на полгода. В Министерстве энергетики Казахстана такой шаг объясняли высоким спросом на горюче-смазочные материалы у водителей транзитного транспорта в приграничных областях и опасениями образования внутреннего дефицита. Это связано с тем, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в России, Узбекистане и Киргизии.

В то же время республика планирует увеличить поставки нефти за рубеж. В первом квартале текущего года местный оператор «КазТрансОйл» поставит в Германию 300 тысяч тонн нефти по системам нефтепроводов «Транснефти» через территорию России. Соответствующее разрешение компании выдало Минэнерго России. За весь 2023 год Казахстан планирует поставить Германии 1,2 миллиона тонн сырья.