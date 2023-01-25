Продажи Windows упали

Microsoft сообщила, что выручка от продаж лицензий Windows упала на 39 процентов

Компания Microsoft отчиталась о падении выручки от продаж операционных систем. Об этом сообщается на сайте компании.

В отчете за второй квартал 2023 финансового года говорится, что продажи лицензий Windows рухнули на 39 процентов. Падение связано с глобальным снижением спроса на ПК и софт. По оценке аналитиков корпорации, в ближайшем будущем ситуация на рынке персональных компьютеров не улучшится. Ожидается, что в следующем квартале падение составит 30-40 процентов.

Также в компании рассказали о падении общей выручки от игрового сегмента на 13 процентов. Выручка с продажи игрового оборудования также снизилась на 13 процентов. Представители Microsoft заявили, что подписочная база сервиса Game Pass достигла рекордных показателей, однако не стали раскрывать конкретных цифр. По данным от января 2022 года, аудитория Game Pass составила 25 миллионов человек.

Общая выручка Microsoft выросла на два процента — это худший показатель для компании более чем за шесть лет.

Ранее 25 января стало известно, что акции американской корпорации Microsoft обрушились по итогам торгов на постмаркете — до 239,58 доллара за штуку. Падение бумаг спровоцировал выход квартальной отчетности.