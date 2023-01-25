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18:08, 25 января 2023Культура

Канье Уэсту предрекли проблемы с въездом в Австралию из-за слов о Гитлере

TMZ: рэперу Канье Уэсту могут запретить въезд в Австралию из-за антисемитских высказываний

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту могут запретить въезд в Австралию из-за его антисемитских высказываний и признаний в симпатиях к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Такие проблемы артисту предрек таблоид TMZ.

Сообщается, что исполнитель планирует визит в Мельбурн на следующей неделе, чтобы познакомиться с родителями Бьянки Цензори, на которой Уэст, предположительно, женился.

По словам министра образования Австралии Джейсона Клэра, если рэпер действительно подаст документы на визу, она может быть отклонена. «Я рассчитываю на то, что, если он подаст заявку, ему придется пройти тот же процесс и ответить на те же вопросы, что и любому, кто выражал подобное мнение», — сказал политик. Отмечается, что в стране были случаи отказа в визе по причине антисемитских взглядов лиц, подающих документы.

Ранее стало известно, что Уэсту в США присвоили звание антисемита года. Рэпер не раз позволял себе антисемитские высказывания. Он заявлял, что любит Гитлера, и несколько раз утверждал, что евреи контролируют большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.

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Варвара Кошечкина
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