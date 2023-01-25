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15:20, 25 января 2023Россия

Путин рассказал о заградотрядах в рядах ВСУ

Путин заявил, что заградотряды в рядах ВСУ стреляют своим солдатам в спины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заградотряды, созданные в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), стреляют своим солдатам в спины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», — сказал глава государства на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

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В мае 2022 года пленные солдаты ВСУ, сложившие оружие в районе Красного Лимана, сообщили о существовании заградотрядов, которые расстреливают военнослужащих за отказ участвовать в боевых действиях.

Позднее о существовании заградотрядов говорил генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, подобные меры предпринимаются киевскими властями для предотвращения бегства военнослужащих с передовой.

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Никита Абрамов
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