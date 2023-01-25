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11:08, 25 января 2023Россия

Россияне решили поесть заказанные в кафе роллы и нашли в них золотой зуб

В Дзержинске россияне нашли в заказанных из кафе роллах золотой зуб

Фото: Helga Christina / Unsplash

В Дзержинске клиенты одного из суши-кафе нашли в заказанных на дом роллах золотой зуб. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, жительница города заказала сет за 1300 рублей для семьи. Во время еды ее внук подавился и выплюнул золотой зуб.

В сети суши-кафе отрицают случившееся. Там подчеркивают, что семья якобы начала шантажировать владельцев заведения и просила 5000 рублей за молчание. Такую сумму в кафе платить отказались, но деньги за заказ клиентам все равно вернули.

Ранее в питерском KFC несколько мужчин совершили погром из-за ведра курицы. На опубликованных кадрах конфликта видно, что двое мужчин с криками перелезают за стойку к кассирам KFC и нападают на них, пытаясь ударить. Также на видеозаписи женщина кидает подносы в участников потасовки. Один из дебоширов обращается к сотруднику KFC со словами: «Ведро курицы отдал, пока я тебя не изнасиловал!»

Впоследствии в сети появились кадры начала побоища в питерском заведении. На них дебоширы стоят у кассы и требуют выдать им заказ, один из них сильно стучит рукой по столу и оскорбляет сотрудников заведения.

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Анастасия Шейкина
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