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12:15, 26 января 2023Мир

Песков подтвердил разговор главы Nord Stream 2 с Путиным

Песков: Путин действительно общался с главой Nord Stream 2 Варнигом, они знакомы

Фото: Shutterstock

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг и президент России Владимир Путин действительно знакомы и общались, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он не уточнил, касался ли их разговор спецоперации на Украине, пишет РИА Новости.

По словам Варнига, он лично встречался с российским лидером после боевых действий на Украине и пытался выяснить цели Москвы. В ответ Путин заявил, что это является государственной тайной, утверждает глава Nord Stream 2.

В интервью газете Zeit Варниг также признал: в Германии мало кто хочет общаться с ним, а его счета заблокированы. По словам бизнесмена, Путин даже предложил ему переехать с семьей в Москву.

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Виктория Кондратьева
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