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18:21, 26 января 2023Наука и техника

«Роскосмос» показал сделанный спутником снимок айсберга

«Роскосмос» показал сделанный спутником «Метеор-М» снимок айсберга А-74

Фото: Telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» показала сделанный российским спутником «Метеор-М» снимок гигантского айсберга А-74, который откололся от шельфового ледника Бранта. Изображение опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что айсберг площадью 1550 квадратных километров оторвался от ледника в воскресенье. Толщина льда в месте раскола составляет 150 метров.

«Снимок сделан российским помощником "Метеор-М" — аппарат мониторит глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров», — говорится в сообщении.

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Ранее в январе в «Роскосмосе» сообщили, что спутник «Скиф-Д» защитит орбитально-частотный ресурс. Испытания аппарата продлятся до ноября. «Скиф-Д» стал первым спутником проекта «Сфера».

В том же месяце в компании «Главкосмос» рассказали, что в 2023 году Россия намерена обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя спутниками нового поколения.

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Даниил Иринин
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