Акунин написал новый роман про Фандорина

Борис Акунин во время болезни написал новый роман про Фандорина

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) написал новый роман про сыщика Эраста Фандорина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова беллетриста в закрытом чате в Telegram.

По его словам, главным героем там будет не сам Фандорин, а его друг Масахиро Сибата. Сыщику же автор оставил роль «второго плана». Название книги писатель не раскрыл.

Акунин утверждает, что роман может выйти уже в этом году. Акунин сообщил, что писал книгу во время болезни.

Ранее сообщалось, что Борис Акунин у россиян стал самым популярным автором в 2022 году. По данным сервиса «ЛитРес», в тройке лидеров также оказались Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин.

В октябре 2022 года Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш. Писатель подчеркнул, что не осуждает театры за их действия, поскольку они сделали тяжелый выбор в пользу дела, несмотря на ущерб для репутации

В июне московский магазин «Молодая Гвардия» на Полянке убрал с полок книги за авторством Акунина. В ответ издательство «Захаров» решило изъять из магазина все их книги.