Newsweek: американские политологи заявили о скором завершении боев под Артемовском

Операция России в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) подходит к своей кульминации. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на данные Института изучения войны.

По мнению американских политологов, ограниченные штурмовые удары на луганском направлении являются отвлекающим маневром от реальных целей и будущей «решительной наступательной операции».

«Размер и характер этих атак позволяют предположить, что они, скорее всего, являются попытками отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем согласованными усилиями по возобновлению наступательных операций с целью закрепиться на центральном запорожском и западном донецком направлениях», — считают аналитики.

Эксперты также рассказали о снижении темпов наступления бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина на Артемовск.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что бойцы «Вагнера» продвигаются в Артемовске. Пушилин отметил, что в городе идут жесткие боевые действия. Кроме того, он сообщил о боях на окраинах населенного пункта, а также в кварталах, ранее удерживаемых военнослужащими Украины.