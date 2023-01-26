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13:16, 26 января 2023Россия

В Подмосковье десятилетняя девочка перемолола себе палец блендером

В подмосковной Балашихе десятилетняя девочка перемолола себе палец блендером

Фото: Shutterstock

В Подмосковье десятилетняя школьница решила помочь матери на кухне и лишилась фаланги указательного пальца. Об этом пишет MK.RU.

По информации издания, в среду, 25 января, в Балашихе девочка помогала матери готовить роллы с крабовыми палочками. Женщина измельчила в блендере необходимые ингредиенты и переложила в другую посуду. Однако на дне кухонного комбайна остались крупные куски крабовых палочек, которые ребенок решил достать. Школьница опустила в устройство руку и случайно запустила его. В результате ножи перемололи ей палец правой руки.

Как пишет газета, пострадавшую госпитализировали в больницу, ей провели операцию. Спасти палец девочки не удалось. Сейчас школьница чувствует себя хорошо.

Ранее в Кемеровской области подросток решил подработать на стройке и лишился руки. Одной из обязанностей юноши было смешивание раствора в самодельном бетоносмесителе. Во время работы школьник засунул в механизм руку. В результате полученных травм медикам пришлось ампутировать ему конечность.

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Константин Лысяков
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