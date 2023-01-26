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19:53, 26 января 2023Из жизни

Пара решила переехать из дома на лодку ради экономии

Супруги из Великобритании решили переехать из дома на лодку ради экономии

Фото: @Justbobbingaround

Пара из Великобритании нашла необычный способ сэкономить и решила переехать из дома на лодку. Об этом сообщает Liverpool Echo.

28-летние супруги Элли Джонс и Гарри Баркер решили попробовать новый образ жизни: они захотели быть в окружении природы и сэкономить деньги. Для этого они обратились к родителям Джонс, у которых была своя лодка «Ширли», и попросили сдать ее в аренду с марта.

«Мы подумали, что если не сделаем это сейчас, то, скорее всего, не сделаем никогда. Сказать, что мы жили на лодке и исследовали ее — это что-то из ряда вон выходящее. Мы определенно проведем на "Ширли" год и посмотрим, как будем жить дальше. Я не думаю, что этот эксперимент продлится дольше пяти лет. В любом случае экономия будет огромной», — рассказала Джонс.

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Супруги сообщили, что планируют сдавать свой дом во время проживания на лодке, и это поможет им накопить деньги на покупку нового жилья. По подсчетам Джонс и Баркера, парковка «Ширли» на пристани будет стоить 250 фунтов стерлингов (21,3 тысячи рублей) в месяц, а электроэнергия обойдется им в 45 фунтов стерлингов (около четырех тысяч рублей) ежемесячно.

Джонс добавила, что их с Баркером называют сумасшедшими из-за решения переехать на лодку. Однако они придерживаются противоположного мнения и убеждены, что их ждет увлекательное путешествие. Более того, супруги считают атмосферу на «Ширли» уютной из-за компактного пространства.

Ранее жительница Великобритании нашла необычный способ сэкономить на счетах за аренду и коммунальные услуги и переехала жить в старую лодку. Ночью ей приходится спать с грелкой, чтобы сэкономить на отоплении и при этом не околеть.

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Алиса Дмитриева
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