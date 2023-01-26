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16:28, 26 января 2023Россия

Российские подростки угнали офицерскую машину у военной части и попали в ДТП

В Новочеркасске трое подростков угнали авто у офицера возле военной части и попали в ДТП

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Новочеркасске Краснодарского края трое подростков 15-16 лет угнали автомобиль у офицера возле военной части на Атаманской улице и попали в ДТП. Один из российских школьников погиб, об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

По сведениям издания, компания гуляла по городу вместе со старшим 20-летним товарищем. Они заметили открытую машину у военной части и решили прокатиться. За рулем оказался совершеннолетний житель Новочеркасска.

Через несколько улиц автомобиль перевернулся и ударился об дерево. Одна из пассажирок в момент происшествия вела стрим, после она сбежала.

Пострадавших подростков отвезли в больницу, там один мальчик скончался. 20-летнего водителя задержали. Офицер, владеющий машиной, узнал обо всем уже после аварии.

В декабре 2022 года сообщалось, что в подмосковных Химках 16-летний подросток угнал автомобиль каршеринга, устроил ДТП и сбежал.

Позже юноша с матерью пришел в полицию и во всем сознался.

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Анна Щербакова
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