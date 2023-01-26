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06:32, 26 января 2023Наука и техника

Операции по снижению веса сократили риск смерти от рака и диабета

Obesity: операции по снижению веса сокращают риск смерти от диабета на 72 процента

Фото: Shutterstock

Исследовательская команда из США выявила, что операции по снижению веса (бариатрические) способны сократить риск смерти от рака и диабета на 43 и 72 процента соответственно. Результаты исследования описываются в журнале Obesity.

В процессе работы были изучены данные 22 тысяч человек с ожирением, полученные в период с 1982 по 2018 год. В течение жизни часть пациентов прошли хирургическую процедуру по снижению веса. Оказалось, что это способствовало уменьшению вероятности преждевременной смерти по всем причинам на 16 процентов по сравнению с людьми того же возраста и телосложения, но не подвергавшихся операции. Кроме того, у них сократился риск умереть от злокачественных опухолей, а также осложнений, связанных с развитием диабета.

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Авторы считают, что открытие проливает свет на новые благоприятные последствия бариатрических операций для пациентов. В будущем планируется провести дополнительные исследования, чтобы понять механизм такого эффекта и на его основе сформировать новые направления терапии.

В декабре сотрудники Колумбийского университета представили уникальные наночастицы для борьбы с избыточным весом, которые препятствуют накоплению энергии внутри жировых клеток.

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Елена Апазиди
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