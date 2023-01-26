Между Белым домом и Минюстом начались трения из-за действий Байдена

Чиновники Минюста оказались недовольны действиями команды Байдена в скандале с документами

Чиновники Минюста США оказались недовольны действиями президента страны Джо Байдена и его команды из-за того, как они управляются со скандалом с секретными документами, обнаруженными сначала в его аналитическом центре, а потом и в частном доме политика в Уилмингтоне. Об этом пишет Fox News.

«Через несколько недель после того, как Министерство юстиции сообщило команде Байдена, что они будут рассматривать это дело, сотрудники Белого дома обыскали дом в Уилмингтоне и ничего не сказали... Уведомление не требовалось, но это раздражало некоторых чиновников», — такую цитату корреспондента CNN по юридическим вопросам Паулы Рид приводит телеканал.

Трения начались также из-за того, что Белый дом поначалу скрывал от общественности, что другая пачка секретных документов была обнаружена в частном доме президента (упоминались только те данные, что нашли в аналитическом центре).

Секретные бумаги, обнаруженные в аналитическом центре Penn Biden Center, относятся к вице-президентству Байдена. Сам политик не знал о содержании документов, об их обнаружении главе Белого дома рассказал адвокат.