Учитель бросил работу ради выгула собак и начал зарабатывать в три раза больше

NYP: в США школьный учитель бросил работу ради выгула собак и начал зарабатывать больше

Житель Нью-Йорка, США, бросил работу учителя ради выгула собак и не пожалел. О том, как любимое занятие позволило ему зарабатывать в три раза больше, пишет New York Post (NYP).

Когда 34-летний Майкл Джозефс был школьным учителем, он зарабатывал 38 тысяч долларов в год. Чтобы увеличить доходы, мужчина начал выгуливать собак. Джозефс достаточно быстро нашел клиентов, поскольку у него есть свой пес, на воспитанность которого обращали внимание его соседи. Нередко к нему подходили на улице и спрашивали, обучает ли он собак.

Как только мужчина начал заниматься выгулом и дрессировкой собак, у него появилось множество заказчиков. Со временем он решился на увольнение из школы и полностью посвятил себя животным. Это решение оказалось правильным: в 2022 году Джозефсу удалось заработать 120 тысяч долларов.

Осознав, что его услуги пользуются большой популярностью, мужчина основал компанию и нанял пять штатных работников. Его организация занимается выгулом собак за 25-30 долларов в час, дрессировкой щенков за 60 долларов в час и присмотром за щенками за 65 долларов в день.

«Я люблю этот бизнес! Для меня собаки всегда были главным в жизни! Они очень преданные и дарят нам столько радости», — заключил Джозефс.

Рынок услуг для владельцев домашних животных в США стремительно развивается, поскольку во время пандемии более 23 миллионов семей в стране завели собак и кошек. После окончания локдауна люди вернулись в офисы, и питомцы остались без присмотра. Из-за этого американцы вынуждены нанимать помощников для выгула и ухода.

Ранее сообщалось, что визажистка из штата Пенсильвания, США, бросила работу ради спасения сельскохозяйственных животных-инвалидов. 33-летняя Аманда Кларк основала ферму-приют вместе с 35-летним мужем по имени Стив.