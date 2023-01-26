Появились подробности о задержанном за шпионаж в пользу России немце

Задержанный в Мюнхене гражданин Германии передавал информацию о ситуации на Украине

Задержанный в аэропорту Мюнхена по подозрению в шпионаже в пользу России гражданин Германии передавал секретные данные о ситуации на Украине. Такие подробности появились у немецкого издания Merkur.

Уточняется, что подозреваемый был знаком с задержанным в декабре прошлого года Карстеном Л., который передавал информацию, полученную после начала конфликта России и Украины в феврале 2022-го.

Как сообщалось ранее, мужчина был задержан сотрудниками федерального управления уголовной полиции в аэропорту Мюнхена. Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Федеральной разведывательной службой ФРГ и при поддержке Федерального бюро расследований США.

22 декабря прошлого года прокуратура ФРГ сообщила об аресте сотрудника Федеральной разведывательной службы ФРГ. Сейчас он находится под следствием по подозрению в государственной измене.