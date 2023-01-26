В Германии предположили дальнейшие шаги Шольца по поддержке Украины

Депутат бундестага Нольте: в будущем Шольц может отправить Киеву боевые самолеты

Следующим шагом канцлера ФРГ Олаф Шольц по поддержке Украины может стать решение передать Киеву боевые самолеты. Такое предположение высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, передают «Известия».

Он отметил, что решение Берлина поставить Украине танки Leopard 2 было неожиданным. «Мы ведь думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены?» — задался вопросом Нольте. Он добавил, что если передача танков окажется неэффективной, то через 2-3 месяца Берлин задумается об отправке самолетов.

Депутат также назвал «большой ошибкой» возможную поставку боевых самолетов Киеву. По его словам, на сегодняшний день некоторые страны не заинтересованы в установлении мира, а вместо обсуждения способов урегулирования конфликта и поиска компромиссов звучит «победная» риторика против России.

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву передадут 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.