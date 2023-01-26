Российского ресторатора освободили после года нахождения в СИЗО по делу о взятке

В Петербурге суд освободил из СИЗО организатора бойкота ковид-сертификатов Коновалова

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения ресторатору Александру Коновалову, обвиняемому в даче взяток полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Коновалов известен как лидер барного сопротивления, который организовал бойкот ковид-сертификатов в заведениях общепита.

По итогам рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста суд пришел к выводу об отсутствии необходимых оснований для дальнейшего содержания фигуранта под стражей. Коновалова освободили из СИЗО под домашний арест до 19 апреля. Он будет находиться под домашним арестом в жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области.

Защита подсудимого заявила, что он заключил досудебного соглашение о сотрудничестве.

Коновалову вменяется два эпизода, связанных с посредничеством в передаче взяток сотрудникам полиции на общую сумму 1,2 миллиона рублей, дача 36 тысяч рублей в качестве незаконного вознаграждения сотруднику правоохранительных органов и нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания людей.

Он был арестован год назад по обвинению в посредничестве при передаче взятки в 50 тысяч рублей сотрудникам полиции. В декабре 2020 года Коновалов объединил более 40 баров Петербурга, которые собирались игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники.