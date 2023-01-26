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07:22, 26 января 2023Россия

В Крыму назвали губительной возможную попытку Украины напасть на полуостров

В Ассамблее славянских народов Крыма назвали губительной возможную попытку Украины напасть

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Возможная попытка Киева напасть на Крым станет губительной для Украины. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, его цитирует РИА Новости.

Ранее высокопоставленный чиновник американской администрации заявлял, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут в обороне, но и дадут возможность захватить утраченные территории, в частности, Крым. При этом подчеркивалось, что Вашингтон не указывает украинцам, куда наносить удары и где проводить наступательные операции.

«Я считаю, что любые попытки нападения на Крым должны пресекаться абсолютно всеми возможными средствами, и в данном случае эскалация конфликта станет губительной для всего украинского недогосударства», — сказал Чегринец.

Он назвал позицию США по новым территориям России абсолютно циничной, подчеркнув, что возможные удары по Крыму ускорят переход СВО на новый уровень. После этого будет представляться невозможным вести переговоры с украинской стороной, заявил Чегринец, подчеркнув, победа должна быть одержана на поле боя.

Ранее генерал армии запаса Владимир Болдырев заявил, что украинские военные не смогут дойти до Крыма, даже несмотря на поставки Киеву танков Leopard 2 и M1 Abrams. По его словам, западные союзники поставят ВСУ не более 150 танков, то есть одну танковую бригаду, которую можно будет использовать при наступлении максимум на одном направлении.

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Анастасия Шейкина
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