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10:28, 26 января 2023Среда обитания

В Москве рекордно сократилась доля больших квартир

«Родина»: доля больших квартир на продажу в Москве сократилась до рекордных 1,2%

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

По итогам четвертого квартала 2022 года в Новой Москве рекордно сократилась доля большого первичного жилья на продажу. На квартиры с четырьмя комнатами и более пришлось 1,2 процента от общего объема предложения, об этом говорится в исследовании группы «Родина», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в столице выставлено на продажу 17,9 тысячи квартир в новостройках — на 58 процентов больше, чем в последний квартал 2021 года. Только 220 объектов имеют не менее четырех комнат. В эконом-классе продается 61 большой лот, в комфорт-классе таких объектов более 153, а в бизнес сегменте — 7. В то же время доля студий увеличилась до 18,9 процента, а наиболее распространенных однокомнатных квартир — до 36 процентов. Доля двухкомнатного жилья сократилась до 29,1 процента, доля трехкомнатного выросла до 14,7 процента.

По словам экспертов, к массовому исчезновению больших квартир из продажи привело длительное сокращение площади жилья. Ситуация может измениться при понижении ипотечных ставок и росте доходов населения, однако сейчас предпосылок к этому нет.

Ранее в январе эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Склянчук предложил давать многодетным семьям скидки на большие квартиры. Он отметил, что размер дисконта может увеличиваться на 10 процентов за каждого ребенка.

Александра Качан
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