Мэра города в Латвии вызвали на беседу из-за слов о возможной победе России

СГБ Латвии вызвала на беседу мэра Резекне после его слов о возможной победе России

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии вызвала на беседу мэра города Резекне Александра Барташевича из-за его заявления о возможной победе России на Украине. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что ранее на одном из заседаний городской думы Барташевич заявил, что Латвия должна быть нейтральным государством, а также призвал называть противостояние между Украиной и Россией конфликтом и учитывать возможность победы российской армии.

Позже политик заявил, что депутаты неправильно интерпретировали его слова.

В ходе беседы сотрудники СГБ выслушали позицию Барташевича и предупредили его об ответственности за публичное оправдание российской военной спецоперации на Украине.

В ноябре 2022 года Барташевич осудил снос памятника советским солдатам-освободителям Резекне — последнего крупного монумента Советской армии в стране.