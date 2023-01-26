Португалия обозначила сроки передачи танков Leopard Украине

Глава МИД Португалии Карвинью: танки Leopard могут быть переданы Украине через 2-3 месяца

Министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью обозначил сроки передачи танков Leopard Киеву. По его словам, техника может быть отправлена через два-три месяца. Об этом сообщает телеканал SIC Noticias.

Министр пояснил, что все зависит от подготовки украинских военнослужащих, поскольку такие танки — чрезвычайно технологичное оборудование. «Поэтому это может занять несколько недель. После этого есть логистические аспекты, которые необходимо согласовать с союзниками, так что это (отправка — прим. «Ленты.ру») займет два-три месяца», — заявил Карвинью.

При этом он уточнил, что пока окончательного решения об отправке танков принято не было. Министр также подчеркнул вклад Португалии в поддержку Украины в политической, военной, гуманитарной и финансовой областях. «Что касается военного аспекта, то Португалия всегда вносила свой вклад в соответствии со своими возможностями и потребностями Украины», — указал Карвинью.

Ранее сообщалось, что Португалия решила отправить Киеву четыре танка Leopard 2, из которых можно сформировать целый танковый взвод. Для положительного решения касательно поставок требуется согласие Берлина на реэкспорт бронетехники.