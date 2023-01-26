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19:55, 26 января 2023Силовые структуры

Российские следователи раскрыли совершенное 23 года назад убийство матери и сына

В Петербурге задержали рецидивиста, задушившего женщину и зарезавшего ее сына в 1999 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге следователи раскрыли совершенное 23 года назад убийство матери и сына. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По этому делу предъявили обвинения 43-летнему рецидивисту, который был ранее судим за расправу. На допросе задержанный признал вину.

По данным ведомства, 7 июля 1999 года фигурант поссорился с женщиной в квартире дома в Выборгском районе, после чего задушил ее и зарезал ее сына.

В настоящий момент решается вопрос об аресте мужчины.

Ранее стало известно, что на Сахалине осудят россиянина, избившего до смерти мужчину из-за татуировок в 2004 году.

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Екатерина Власова
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