Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:09, 26 января 2023Бывший СССР

МИД России отреагировал на создание миссии ЕС в Армении

МИД России: появление миссии ЕС в Армении обострит существующие противоречия в регионе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Появление представителей мониторинговой миссии Европейского союза (ЕС) в Армении (EUMA) лишь привнесет в регион геополитическое противостояние. Так на создание миссии ЕС в Армении отреагировали в Министерстве иностранных дел России, заявление ведомства размещено на официальном сайте.

«Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», — отметили в пресс-службе МИД РФ, подчеркнув, что заявленный гражданский характер миссии «не должен вводить в заблуждение», так как она была сформирована в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны.

Материалы по теме:
«Мы все время находим врагов» Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
«Мы все время находим врагов»Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
30 декабря 2021
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря 2021

В ведомстве также высказали мнение, что попытки ЕС закрепиться в Армении и «потеснить посреднические усилия России» могут навредить интересам армян и азербайджанцев, связанным с возвращением к мирному развитию региона. Представители пресс-службы добавили, что МИД РФ считает ключевым фактором стабильности в регионе присутствие российских миротворцев и несущих службу на армянских рубежах российских пограничников.

В заявлении подчеркивается, что Ереван не довел до логического конца работу по отправке на границу Армении и Азербайджана миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделал выбор в пользу европейских партнеров. В министерстве напомнили, что если властям страны все же понадобится содействие со стороны ОДКБ, миссию можно развернуть в оперативном режиме.

Оценивая появление новой миссии в регионе, представители МИД указали, что не видят никакой «добавленной стоимости» в том, что за ситуацией на границе Азербайджана и Армении будут теперь пристально наблюдать европейские эксперты. В дипведомстве считают, что если бы Брюссель интересовал мир в Закавказье, то условия работы упомянутой миссии предварительно бы согласовали с Баку.

Ранее на создание миссии Евросоюза в соседней стране отреагировал МИД Азербайджана. Комментируя это событие, в Баку заявили, что миссия ЕС не должна подрывать взаимное доверие.

О создании EUMA стало известно 23 января. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, учреждение миссии на армянской территории открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе. Мандат EUMA рассчитан на два года. Миссия будет заниматься постоянным патрулированием и докладывать об обстановке Брюсселю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине западных танков
В Подмосковье откроется магазин с кроссовками Reebok
Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу из-за проблем с сердцем
Психолог перечислила признаки обреченных на провал отношений
Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО
Израиль призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана
США не смогли наказать саудитов за сокращение нефтедобычи
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона об отмене публикаций деклараций
Россиянина нашли мертвым в съемной комнате в Таиланде
Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.