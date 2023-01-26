МИД России отреагировал на создание миссии ЕС в Армении

МИД России: появление миссии ЕС в Армении обострит существующие противоречия в регионе

Появление представителей мониторинговой миссии Европейского союза (ЕС) в Армении (EUMA) лишь привнесет в регион геополитическое противостояние. Так на создание миссии ЕС в Армении отреагировали в Министерстве иностранных дел России, заявление ведомства размещено на официальном сайте.

«Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», — отметили в пресс-службе МИД РФ, подчеркнув, что заявленный гражданский характер миссии «не должен вводить в заблуждение», так как она была сформирована в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны.

В ведомстве также высказали мнение, что попытки ЕС закрепиться в Армении и «потеснить посреднические усилия России» могут навредить интересам армян и азербайджанцев, связанным с возвращением к мирному развитию региона. Представители пресс-службы добавили, что МИД РФ считает ключевым фактором стабильности в регионе присутствие российских миротворцев и несущих службу на армянских рубежах российских пограничников.

В заявлении подчеркивается, что Ереван не довел до логического конца работу по отправке на границу Армении и Азербайджана миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделал выбор в пользу европейских партнеров. В министерстве напомнили, что если властям страны все же понадобится содействие со стороны ОДКБ, миссию можно развернуть в оперативном режиме.

Оценивая появление новой миссии в регионе, представители МИД указали, что не видят никакой «добавленной стоимости» в том, что за ситуацией на границе Азербайджана и Армении будут теперь пристально наблюдать европейские эксперты. В дипведомстве считают, что если бы Брюссель интересовал мир в Закавказье, то условия работы упомянутой миссии предварительно бы согласовали с Баку.

Ранее на создание миссии Евросоюза в соседней стране отреагировал МИД Азербайджана. Комментируя это событие, в Баку заявили, что миссия ЕС не должна подрывать взаимное доверие.

О создании EUMA стало известно 23 января. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, учреждение миссии на армянской территории открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе. Мандат EUMA рассчитан на два года. Миссия будет заниматься постоянным патрулированием и докладывать об обстановке Брюсселю.