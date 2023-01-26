Взрыв украинской БМП на своей же мине сняли на видео

Украинская БМП подорвалась на мине, установленной ВСУ из-за наступления российских войск

Боевая машина пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на мине, которую установили украинские военные. Кадры инцидента публикует РИА Новости в Telegram.

Ролик, сделанный с коптера, агентству предоставили разведчики 1-й Славянской бригады. Они пояснили, что направленные на передовую бойцы из украинских батальонов теробороны плохо обучены, и из-за страха наступления российских подразделений они расставляют мины в хаотичном порядке, не составляя при этом карточки минирования.

На видео видно, как бронемашина движется по дороге, и в определенный момент происходит взрыв. После этого, предположительно, механик-водитель, отбегает от БМП и пытается укрыться в лесополосе. Выжил ли кто-либо еще из экипажа или десанта — неизвестно.

Ранее начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России рассказал, что немецкие мины DM-31 и DM-12 оказались самыми распространенными западными снарядами, которые используют ВСУ в зоне спецоперации. Специалист рассказал, что мины с неконтактными датчиками цели реагируют на изменение электромагнитного поля. Поэтому, если подойти к ней с миноискателем, который наводит электромагнитное поле, то гарантировано «почти стопроцентное срабатывание».