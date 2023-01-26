Под Москвой на берегу реки нашли заряженный реактивный пехотный огнемет

В подмосковном Пушкино на берегу реки Уча нашли заряженный реактивный пехотный огнемет

В городе Пушкино в Подмосковье нашли реактивный пехотный огнемет (РПО), который был заряжен. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, огнемет находился на берегу реки Уча. Судя по кадрам, оружие лежало в полиэтиленовом пакете, рядом с ним были веревки. Местный житель вызвал на место сотрудников правоохранительных органов. Саперы выяснили, что огнемет оказался опломбированным и находился в «транспортировочном положении».

Уточняется, что речь идет об РПО «Шмель». Внутри оружия находится термобарический снаряд с жидким взрывчатым веществом. Когда он долетает до цели, то распыляется как аэрозоль и взрывается, а все вокруг уничтожается большим давлением и температурой 850 градусов. Данный РПО используют против скопления пехоты и легкобронированной техники.

Ранее в подмосковной Кубинке-10 противотанковый снаряд упал возле автосервиса, никто не пострадал. Примерно в 20 километрах от места обнаружения снаряда располагается полигон «Алабино».