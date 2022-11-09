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15:28, 9 ноября 2022Россия

Противотанковый снаряд упал возле автосервиса в Подмосковье

«112»: противотанковый снаряд упал возле автосервиса в подмосковной Кубинке-10

Кадр: Telegram-канал «112»

Противотанковый снаряд упал возле автосервиса в подмосковной Кубинке-10, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Сотрудники полиции уже начали проводить работу на месте ЧП. По предварительным данным, противотанковый снаряд был учебным.

Примерно в 20 километрах от места обнаружения снаряда располагается полигон «Алабино».

В конце октября сообщалось, что противотанковый снаряд прилетел в СНТ Зверево под Москвой и повредил иномарку.

Еще раньше в соцсетях опубликовали фотографию неразорвавшегося снаряда, который упал на спортивной площадке лицея №32 в Белгороде. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

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Анна Щербакова
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