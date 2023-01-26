Европейская страна рекордно заработала на нефти и газе

Доход Норвегии от продажи нефти и газа вырос на 200 процентов, до 89,3 миллиарда евро

Налоговые поступления в Норвегии от продажи нефти и газа в минувшем году, по предварительным данным, выросли на 200 процентов, до рекордных 884 миллиардов норвежских крон (89,3 миллиарда евро). Об этом со ссылкой на данные налогового управления европейской страны сообщает Reuters.

Глава ведомства Нина Шанке Фюннемарк объяснила, что основной причиной стала высокая цена на газ, позволившая рекордно заработать на поставках. При этом 2021 год также стал рекордным с результатом 295 миллиардов крон.

К настоящему времени энергетические компании выплатили 502 миллиарда крон, остальные 382 миллиарда передадут тремя частями в первом полугодии 2023 года.

Стоимость газа в Европе начала расти осенью 2021 года на фоне ограничений поставок из России. Руководство Евросоюза обвиняло Москву в энергетическом шантаже с целью разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», однако в «Газпроме» указывали, что поставки ведутся в соответствии с долгосрочными контрактами.

Новым толчком для повышения стоимости топлива стало начало боевых действий на Украине. Эксперты опасались, что Россия может остановить поставки в Европу сразу или через какое-то время, что приведет к энергетической катастрофе. Большую часть года цены на газ находились на уровне выше 1000 долларов за тысячу кубометров, а на максимуме в сентябре, в момент остановки поставок по газопроводу «Северный поток», превышали 3,5 тысячи долларов.

Тем не менее с октября прошлого года биржевая стоимость газа в Европе снижается, и по состоянию на конец января топливо стоит дешевле, чем год назад. Этому способствует как рекордная заполненность хранилищ, так и снижение поставок из России до минимального уровня, что снижает риски.

Ранее сообщалось, что норвежская энергетическая компания Equinor открыла новое месторождение газа в Норвежском море, которое содержит от 2 до 11 миллиардов кубометров извлекаемого газа. Из особенностей расположения оно может быть введено в эксплуатацию достаточно быстро.