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20:23, 26 января 2023Мир

США намекнули Турции на способ покупки американских истребителей

Нуланд: США могут одобрить продажу Турции F-16 при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Вашингтон может одобрить продажу Турции истребителей F-16 при одном условии. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд намекнула на способ сделки, ее слова приводит ТАСС.

«Мы именно об этом говорили нашим турецким союзникам, (...) что Конгресс, вероятно, будет относиться к этому (к покупке
Анкарой F-16 — прим. «Ленты.ру») намного более благосклонно после ратификации [Турцией документов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО]», — объяснила она.

Ранее Нуланд отметила, что Вашингтон может пойти на смягчение антироссийских санкций. В частности, для этого от Москвы потребуется пойти на мирные переговоры с Киевом.

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Виктория Кондратьева
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