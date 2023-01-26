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12:06, 26 января 2023Мир

В Германии назвали исторически неверным решение отправить танки Leopard Украине

Депутат бундестага Дагделен назвала неверным решение отправить танки Leopard Украине

Фото: Shutterstock

Решение Германии отправить танки Leopard на Украину является исторически неверным. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, передает РИА Новости.

По мнению депутата, такое решение было принято под давлением администрации президента США Джо Байдена на Германию. Дагделен также подчеркнула, что Украина нуждается в дипломатии, а не в вооружении, и поставки оружия приведут лишь к гибели людей.

Депутат также сообщила, что, согласно опросам общественного мнения, большинство граждан Германии выступили против поставки танков Украине. По мнению Дагдален, это решение отвечает интересам только американского военно-промышленного комплекса, так как США смогут поставлять Германии свои танки.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте осудил решение передать Киеву танки Leopard 2, назвав его очередным шагом к военной эскалации.
Он подчеркнул, что большинство немецких политиков не знают, что происходит на Украине.

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Варвара Кошечкина
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