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16:16, 26 января 2023Наука и техника

Обнаружены самые ранние на севере Великобритании человеческие останки

Найдены самые ранние на севере Великобритании человеческие останки возрастом 11 тысяч лет

Фото: Shutterstock

Международная команда археологов, возглавляемая специалистами из Университета Центрального Ланкашира (UCLan), обнаружила самые ранние человеческие останки из когда-либо найденных на севере Великобритании. Об этом сообщается на сайте университета.

Находки включали в себя человеческую кость, а также бусину из ракушки. Возраст артефактов составляет примерно 11 тысяч лет, что удалось определить методом радиоуглеродного анализа. Возраст самых древних из ранее найденных останков составлял 10 тысяч лет, их нашли в 2013 году в располагающейся неподалеку от нынешнего места раскопок пещере Кентс-Бэнк. Более ранние человеческие ископаемые останки выявляли в Южной Англии и Уэльсе, однако именно на севере страны такие находки редки в силу более суровых условий ледникового периода.

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В нынешнем месте археологические исследования начались в 2016 году, и за это время там обнаружили доисторическую керамику и бусы, каменные орудия, кости людей и животных. Команде археологов удалось доказать, что в этой пещере найдены останки по меньшей мере восьми человек. Несмотря на их фрагментированное состояние, ученые предполагают, что это были преднамеренные захоронения. Вероятно, место использовалось для погребения в три разных периода: около 4000 лет назад (в раннем бронзовом веке), 5500 лет назад (в раннем неолите) и 11 тысяч лет назад (в раннем мезолите).

На данный момент на участке продолжаются раскопки, а в лабораториях планируется провести ДНК-исследования находок, чтобы выяснить, откуда пришли похороненные и как они были связаны между собой.

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Елена Апазиди
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