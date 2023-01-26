Обнаружены самые ранние на севере Великобритании человеческие останки

Найдены самые ранние на севере Великобритании человеческие останки возрастом 11 тысяч лет

Международная команда археологов, возглавляемая специалистами из Университета Центрального Ланкашира (UCLan), обнаружила самые ранние человеческие останки из когда-либо найденных на севере Великобритании. Об этом сообщается на сайте университета.

Находки включали в себя человеческую кость, а также бусину из ракушки. Возраст артефактов составляет примерно 11 тысяч лет, что удалось определить методом радиоуглеродного анализа. Возраст самых древних из ранее найденных останков составлял 10 тысяч лет, их нашли в 2013 году в располагающейся неподалеку от нынешнего места раскопок пещере Кентс-Бэнк. Более ранние человеческие ископаемые останки выявляли в Южной Англии и Уэльсе, однако именно на севере страны такие находки редки в силу более суровых условий ледникового периода.

В нынешнем месте археологические исследования начались в 2016 году, и за это время там обнаружили доисторическую керамику и бусы, каменные орудия, кости людей и животных. Команде археологов удалось доказать, что в этой пещере найдены останки по меньшей мере восьми человек. Несмотря на их фрагментированное состояние, ученые предполагают, что это были преднамеренные захоронения. Вероятно, место использовалось для погребения в три разных периода: около 4000 лет назад (в раннем бронзовом веке), 5500 лет назад (в раннем неолите) и 11 тысяч лет назад (в раннем мезолите).

На данный момент на участке продолжаются раскопки, а в лабораториях планируется провести ДНК-исследования находок, чтобы выяснить, откуда пришли похороненные и как они были связаны между собой.